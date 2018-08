Giacomo Pastorino nuovo responsabile della Pro Recco Academy

Liguria - Giacomo Pastorino è il nuovo responsabile della Pro Recco Academy. La scelta dell'ex portiere recchelino e del Settebello, vice campione olimpico e medaglia d'oro ai mondiali di Shanghai, testimonia l'importanza dei giovani nel progetto di crescita del Club fortemente voluto dal presidente Maurizio Felugo.



"Ringrazio la Società per l'opportunità concessa, con grande dedizione metterò la mia esperienza a disposizione dei giovani pallanuotisti - afferma Pastorino, per due anni team manager della prima squadra e nella passata stagione anche allenatore degli Acquagol -. Ripartiremo da tecnici di indiscutibile competenza e immensa passione, ingredienti indispensabili per formare gli uomini e gli atleti del domani: Giovanna Rosi e Luigi Boldrini. Mi tuffo in questa nuova avventura con entusiasmo, è mia intenzione dare ulteriore slancio al rapporto con i Club affiliati all'Academy che avranno la possibilità di vivere da vicino i nostri campioni e alimentare così l'amore dei piccoli caimani per la pallanuoto".



Dalle parole ai fatti: nelle giornate del 3-4-5 settembre, a partire dalle 15.30, la Piscina di Punta Sant'Anna diventerà un mini campus biancoceleste. Nella vasca di Recco, infatti, si terranno prove gratuite Academy per bambini e bambine nati negli anni 2008-2009-2010-2011. Gli allenatori Rosi e Boldrini introdurranno i piccoli caimani nella magia dello sport più bello del mondo con i colori della squadra più vincente della storia.