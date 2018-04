Gli Arcieri Tigullio vincono i Campionati di Società

Liguria - Gli Arcieri Tigullio sono di nuovo sul tetto d’Italia. La società ligure vince per la seconda volta di fila il Campionato Italia di Società grazie alle frecce di Sara Noceti, Monica Finessi e Cinzia Noziglia. A L’Aquila nessuno riesce a tenere il passo delle campionesse in carica la cui giornata trionfale comincia con il primo girone eliminatorio e prosegue con la conquista della semifinale dopo un altro raggruppamento superato a pieni voti.



Gli archi delle arciere tigulline non tremano nemmeno nel momento decisivo, quello degli scontri diretti. Il primo avversario da superare è il Kosmos Rovereto che schiera oltre alla ligure Sara Violi, la stellina azzurra del compound Sara Ret. Il terzetto bianconero non si fa intimorire e piazza il 9-6 che significa finale. L’ultimo scontro è di quelli epici che si risolve solamente nelle ultime battute e non poteva essere altrimenti visto che Noceti, Noziglia e Finessi si trovano davanti gli Arcieri Torrevecchia con tre ragazze da anni ormai in pianta stabile nella Nazionale maggiore italiana: Claudia Mandia, Viviana Spano e Anastasia Anastasio. Dopo il 5-5 di metà gara gli Arcieri Tigullio si prendono lo Scudetto dell’arco grazie alla tripletta nelle ultime frecce con le vittorie nell’olimpico, nel compound e nell’arco nudo. Finisce 8-5 e comincia la festa, il titolo italiano resta per il secondo anno di fila in Liguria.