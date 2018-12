Gozzi esulta: «Serata da ricordare, complimenti ai ragazzi»

Il presidente della Virtus Entella è soddisfatto per il passaggio del turno ai danni del Genoa

Liguria - «Serata magica, complimenti a tutti i ragazzi per la partita disputata»: il presidente della Virtus Entella, Antono Gozzi è euforico dopo il passaggio del turno ai danni del Genoa al termine dei calci di rigore.



«Il mister ha fatto scendere in campo chi ha avuto poco spazio ed è stato ripagato. Dopo un’estate travagliata ci voleva una partita del genere». L’Entella agli ottavi affronterà la Roma ma Gozzi è cauto: «La gara in programma all’Olimpico è un premio per questa squadra. Giocare in uno stadio del genere sarà molto emozionante».