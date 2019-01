Idea Sport Albenga entra nella Pro Recco Academy

Liguria - La Pro Recco Academy si estende nel ponente ligure: Idea Sport Albenga è la nuova società affiliata alla scuola di pallanuoto con metodi condivisi ideata dal presidente Maurizio Felugo.



«Crescere e far crescere i nostri giovani atleti, ma anche offrire ai nostri tecnici una preparazione migliore: sono questi i fattori che ci hanno invogliato a entrare nella Pro Recco Academy - afferma Alessandro Rastrelli, responsabile del Settore Pallanuoto per il sodalizio ingauno - La nostra società gestisce le Piscine di Albenga da un decennio e ha deciso di far ripartire l'attività pallanuotistica partendo dai giovanissimi; ad oggi nelle categorie giovanili contiamo circa cinquanta atleti allenati da Tiziano Bottelli e Francesca Giulini. Siamo convinti che questa collaborazione possa permettere ai nostri ragazzi di poter crescere avendo come esempio i campioni della Pro Recco e potendosi avvalere dell'esperienza degli allenatori e dei responsabili della squadra che annovera tra le sue fila campioni nazionali e internazionali. Ringraziamo l'Academy per questa opportunità e siamo certi che l'intesa farà avvicinare altri giovani del ponente ligure al nostro meraviglioso sport».



«Da savonese sono particolarmente contento di questa sinergia - aggiunge Giacomo Pastorino, responsabile dell'Academy biancoceleste - Idea Sport Albenga è una realtà vicina a noi che potremo seguire con estrema abnegazione. Rastrelli è un profondo conoscitore della pallanuoto, gli allenatori sono competenti e seri, hanno dimostrato con il loro entusiasmo di voler partecipare all'Academy per dare una ulteriore opportunità di crescita ai ragazzi. Cercheremo di coinvolgerli nelle attività previste dal progetto, come l'organizzazione di tornei, per farli sentire fin da subito parte integrante della nostra famiglia di piccoli caimani».