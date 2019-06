Il Comune di Chiavari premia la squadra Berretti della Virtus Entella.

Liguria - L’amministrazione Di Capua premia la squadra Berretti della Virtus Entella, capace di vincere lo scudetto di categoria e la supercoppa laureandosi la compagine più forte d’Italia, come non era mai avvenuto in passato. Il sindaco Marco Di Capua, insieme al consigliere delegato allo sport David Cesaretti, ha consegnato una targa di riconoscimento alla squadra allenata da Gianpaolo Castorina, accompagnata da Sabina Croce presidente di “Entella nel Cuore”.



Sottolinea il primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua «Il messaggio che deve passare è che nello sport perseveranza e gioco di squadra pagano: l’impegno della dirigenza, degli allenatori, degli atleti e di tutto lo staff ha fatto sì che quest’anno la prima squadra sia tornata in serie B. Anche la Berretti ha raggiunto grandi traguardi, vincendo il campionato di categoria e la supercoppa. Per riuscire a mantenere una squadra come l’Entella in serie B, con un pubblico limitato per una cittadina di circa 27 mila abitanti, è necessario investire molto in un vivaio che permetta l’innesto in squadra di giovani di valore. Quest’anno è stato l’anno della Virtus Entella ed è giusto dare un riconoscimento per il loro merito sportivo da parte di tutta cittadinanza».