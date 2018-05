Il derby di pallanuoto va alla Pro Recco

Liguria - La Pro Recco chiude la regular season con la vittoria numero 26 in altrettante partite: senza storia il derby con il Bogliasco terminato 16-2 alla "Comunale" di Sori. Tre punti con dedica speciale per Mattia, il piccolo pallanuotista dell'Academy vittima di un grave incidente due settimane fa: entrambe le squadre hanno indossato una maglia, "Forza Mattia", con la speranza di rivederlo quanto prima in piscina.



In acqua Vujasinovic deve rinunciare a Echenique squalificato. Nel primo quarto la Pro Recco fatica a trovare la via della rete, l'unico gol lo firma Di Fulvio in superiorità, poi si sblocca nel secondo tempo con Gitto e Figari a segno nei primi due minuti. Sussulto ospite con Monari che dai sette metri infila Tempesti quando sono trascorsi dieci minuti di gioco. I biancocelesti però scappano con Ivovic, doppietta di Caliogna e rigore di Di Fulvio per il 7-1 che conduce le squadre al cambio campo.



Il terzo quarto si apre con il gol di Gitto - tiro deviato che beffa Prian - poi il pubblico di Sori applaude tre controfughe vincenti di Fracas, Ivovic e Alesiani. Prima della sirena i biancocelesti allungano ancora con Ivovic e Aicardi portandosi sul 12-2.



Negli ultimi otto minuti sale in cattedra Figari che va a segno tre volte e serve Di Fulvio per il 16-2 che fa calare il sipario sul match.



Sabato 26 maggio, a Siracusa, la Pro Recco affronterà la vincente del quarto di finale tra Ortigia e Savona, il Brescia se la vedrà con la vincente di Sport Management-Canottieri Napoli.