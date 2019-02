Liguria - Vola la Virtus Entella nel campionato di Lega Pro: i biancazzurri battono 3-1 il Piacenza e sale in vetta alla classifica a 52 punti. I gol dei padroni di casa sono stati realizzati da Caturano, Nizzetto e Dany Mota.



«La vittoria è per Adorjan che andrà sotto i ferri dopo la rottura del crociato – ha dichiarato a fine partita l’allenatore dell’Entella Roberto Boscaglia – Sicuramente è stata una gara difficile anche per merito del Piacenza che non ci ha permesso di fare il nostro gioco almeno nella prima parte di gara. Il pareggio poi ha cambiato tutto e siamo riusciti a portare i tre punti a casa. Peccato per il rosso preso da Ardizzone visto che la partita era terminata».