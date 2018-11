L´Entella supera pure l´Olbia e sale al quarto posto: al Comunale è 3-2

Il recupero della terza giornata di Lega Pro viene deciso da Eramo, Diaw e Mota Carvalho

Liguria - La Virtus Entella sconfigge l’Olbia 3-2 nel recupero della terza giornata del girone A di Lega Pro e sale a 18 punti. I chiavaresi vanno a segno con Eramo, Diaw su calcio di rigore e Mota.



I padroni di casa partono forte e dopo la traversa colpita da Currarino trovano il vantaggio con Eramo bravo a sfruttare un cross di Nizzetto e a battere il portiere ospite. L’Entella può raddoppiare al 28’ con Diaw ma Marson devia in corner. Nel finale l’Olbia ha sui piedi di Ceter il pallone del pareggio ma la conclusione termina di poco alta sopra la traversa. Nella ripresa ci prova Nizzetto dalla distanza ma l’estremo difensore degli ospiti manda in corner. Al 54’ gli uomini allenati da Carboni trovano il pareggio: colpisce di testa e infila il pallone dove Massolo non può intervenire. Passano pochi minuti e i padroni di casa trovano il raddoppio con Diaw su calcio di rigore concesso per atterramento di Caturano da parte di Cotali. Al 28’ Mota Carvalho mette a segno il tris con un bel rasoterra. Nel recupero l’Olbia mette a segno il gol della bandiera ancora con Ogunseye. Termina qui la partita: con questo risultato la squadra allenata da Boscaglia raggiunge il quarto posto in classifica.