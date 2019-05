Il direttore sportivo del club ha analizzato la stagione appesa trascorsa

Liguria - Una stagione straordinaria per la Virtus Entella che dopo un anno di Lega Pro trova la promozione in serie B. A margine della premiazione in Regione Liguria il direttore sportivo Matteo Superbi ha fatto il punto della situazione.



Campionato - «I ragazzi hanno fatto un campionato straordinario riuscendo a trovare la promozione all’ultimo tuffo grazie alla sconfitta del Piacenza – ha dichiarato il ds biancoceleste – è stata una soddisfazione per tutti che ci ha ripagato di tante sofferenze dopo una stagione iniziata in salita con nove gare da recuperare».



Mercato - Il direttore sportivo Matteo Superbi ha fatto poi il punto sul mercato: «Ripartiamo da mister Boscaglia e siamo felici di ciò perché diamo continuità al progetto iniziato lo scorso anno. Ovviamente tra la Lega Pro e la Serie B le difficoltà sono maggiori e quindi saranno necessari alcuni innesti per costruire una rosa in grado di mantenere la categoria».