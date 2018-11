La Jesina Pallanuoto entra nella Pro Recco Academy

Liguria - Si allarga la famiglia dei piccoli caimani biancocelesti: la Jesina Pallanuoto entra a far parte della Pro Recco Academy, la scuola di pallanuoto ideata dal presidente Maurizio Felugo nell'estate di due anni fa.



Il Club marchigiano nasce nel 2014 rilevando il patrimonio sportivo della vecchia società natatoria di Jesi, la Marche Nuoto, che perdendo la gestione della piscina ha cessato l'attività. In pochi anni, grazie al duro lavoro, ha ricreato un folto settore giovanile partecipando a tutti i campionati federali. Nella scorsa stagione la prima squadra ha raggiunto la serie B.



«Per una società piccola come la nostra si tratta di una grande opportunità - afferma il presidente della Jesina, Gianluigi Traini - La collaborazione è stata fortemente voluta dal tecnico dell'under 9/11 Diego Tortoioli e ci permetterà di lavorare in sinergia con lo staff biancoceleste per la crescita di tutti i nostri atleti coinvolti nell'Academy. Siamo la prima società marchigiana a far parte di questo importante progetto e la cosa è per noi motivo di vanto».



«La Jesina è una realtà giovane e piena di entusiasmo, l'ho percepito fin dai primi incontri e sono convinto che queste siano le basi giuste per cominciare un percorso solido con gli Acquagol - afferma Giacomo Pastorino, responsabile della Pro Recco Academy -. Da oggi atleti, allenatori e dirigenti, avranno la Pro Recco al loro fianco. Un supporto non solo tecnico ma anche di promozione della pallanuoto: toccare con mano il mondo Pro Recco sarà certamente uno stimolo in più per proseguire il loro percorso sportivo con le calottine in testa».

L'Academy della Pro Recco si rivolge a bambini e bambine tra 8 e 11 anni; ha come obiettivo la creazione, attraverso metodi di lavoro condivisi, di una scuola di eccellenza per la pallanuoto italiana.