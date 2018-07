La Pro Recco Academy attracca in Sardegna con l´élite dello sport mondiale

Liguria - La Pro Recco Academy attracca in Sardegna: dal 16 luglio al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, i bambini potranno andare a lezione dai "maestri" della squadra di pallanuoto più titolata al mondo e campione d'Italia in carica. Da quest'estate, infatti, la Pro Recco si affianca alle altre prestigiose Academy che animano l'esclusivo resort sul mare: dal Chelsea per il calcio, a Mario Cipollini per il ciclismo, da Ettore Messina per il basket, a Margherita Granbassi e Diego Occhiuzzi per la scherma.



Nella nuovissima Piscina Baia delle Palme si alterneranno istruttori di prima qualità: Niccolò Figari, difensore della Pro Recco con cui ha conquistato dieci Scudetti e tre Champions League; Giacomo Pastorino, ex portiere biancoceleste e della Nazionale, campione iridato a Shanghai 2011; Jonathan Del Galdo, responsabile della Pro Recco Academy, dal prossimo settembre vice allenatore di Ratko Rudic, il guru della pallanuoto quattro volte campione olimpico. Bambini e bambine, dai 6 anni in su, avranno l'opportunità di migliorare lo stile natatorio, imparare a coordinare la resistenza fisica con la tecnica, perfezionare l'abilità con il pallone.



Due settimane speciali, fino al 27 luglio, impreziosite dalla presenza del Presidente biancoceleste, Maurizio Felugo, leggenda della pallanuoto e giocatore con più Champions League in bacheca nella storia di questo sport: "Portiamo la Pro Recco in uno dei posti più belli al mondo insieme all'eccellenza dello sport italiano e internazionale. Il progetto Academy dimostra di essere vincente perché fa crescere e, allo stesso tempo, sognare. Due aspetti che si sposano perfettamente al Forte Village Resort che ringraziamo poiché permetterà ai piccoli pallanuotisti di vivere un'esperienza unica e di accrescere la popolarità della pallanuoto".



Prosegue Angelo Giannuzzi, Director Service & Leisure del Forte Village: "Siamo orgogliosi di poter aggiungere una nuova stella alla nostra Sport Academy. L'offerta sportiva del Forte Village punta all'eccellenza e non potevamo che esordire con il meglio. La pallanuoto è uno sport nobile e siamo certi che catturerà l'attenzione di molti giovani e il consenso di tanti genitori".