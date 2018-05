La Pro Recco sbarca su Sky per la Final8 di Champions League

Liguria - A seguito dell’accordo tra Sky e Pro Recco, dal 7 al 9 giugno 2018 solo su Sky Sport 2 sarà possibile assistere in diretta esclusiva alla fase finale della Final8 di LEN Champions League maschile. Sarà la Sciorba, storica piscina di Genova, a ospitare la prima Final8 nella storia della massima competizione europea di pallanuoto per club. Tra le otto finaliste anche due italiane: oltre alla stessa Pro Recco, squadra che ha conquistato il prestigioso trofeo già otto volte nella sua storia, anche l’AN Brescia. E proprio Pro Recco e Brescia saranno protagoniste di un quarto di finale tutto italiano in programma il 7 giugno alle ore 20.30, live su Sky Sport 2.



Sky trasmetterà in diretta sei partite: giovedì 7 giugno, due quarti di finale (compreso Pro Recco-AN Brescia); venerdì 8 giugno, le due semifinali che designeranno le due finaliste; sabato 9 giugno, la finale per il 3°/4° posto e quella valida per il titolo. Il presidente della Pro Recco, Maurizio Felugo, è stato ospite in diretta di Sky Sport 24 e commenta con soddisfazione l'intesa: "Desidero ringraziare prima di tutto il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, che da subito ha fatto in modo che questo sogno, il sogno di tutti i pallanuotisti, potesse realizzarsi. Abbiamo siglato un accordo storico per il nostro sport: la pallanuoto di club per la prima volta andrà su Sky Sport, come Nba, serie A di calcio, Premier League, Moto Gp e Formula 1. La Pro Recco dimostra che quando le cose si fanno con creatività, professionalità e passione, nessuna vetrina è preclusa.