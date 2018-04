Le Stelle del Calcio e quelle della Davis per la Gigi Ghirotti

Liguria - Ancora una settimana davvero ricchissima di cimeli per l’Asta benefica di Stelle nello Sport. Ben 9 i “pezzi” a disposizione del pubblico: non solo Calcio, ma anche Tennis grazie alle emozioni della recentissima sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia. Sono, infatti, battute all’asta la maglia Italia-FIT autografata da Fabio Fognini, Andreas Seppi, Matteo Berettini, Simone Bolelli e dal capitano della squadra Corrado Barazzutti assieme all’asciugamano utilizzato dallo stesso Fognini durante la sfida contro Pouille.



I simpatizzanti del Genoa potranno contendersi una Genoa Experience relativa all’incontro tra Genoa e Fiorentina di domenica 6 maggio. Per i sostenitori dello Spezia, una ghiotta opportunità è rappresentata dal pallone ufficiale serie B autografato da Davide Bassi, Prados Lopez Juande, Nicolas Giani, Daniele Capelli, Alberto Gilardino, Walter Alberto Lopez, Pietro Ceccaroni, Francesco Forte, Francesco Bolzoni, Alberto Masi e Giulio Maggiore. Per i tifosi della Virtus Entella, il pallone ufficiale serie B reca, invece, le firme di Francesco Ardizzone, Michele Troiano, Mattia Aramu, Leonardo Gatto, Alessandro Iacobucci, Samuele Massolo, Francesco Belli, Manuel Di Paola, Andrea La Mantia, Michele Currarino e Mirko Eramo. Ci sono poi tre preziose sacche Stelle nello Sport con autografi davvero speciali: Spolli-Biraschi per i genoani, Quagliarella-Viviano per i sampdoriano e poi tutti i testimonial della serata benefica per la Gigi Ghirotti onlus dello scorso 22 marzo. Anche il Savona FBC sostiene l’ente del professor Henriquet con una casacca autografata.