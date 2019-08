Mancosu su rigore, l´Entella batte il Livorno 1-0

Liguria - Entella: Contini; Coppolaro, Pellizer, Chiosa, Sala; Eramo, Paolucci, Schenetti; Nizzetto, Morra, Mancosu. All. Boscaglia. A disp: Paroni, Valietti, Crialese, Currarino, Ardizzone, De Luca, Bonini, Crimi, Vianni, Sernicola, Cicconi De Luca



Livorno: Zima; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Morganella, Luci, Agazzi, Gasbarro; Rocca; Murilo, Raicevic. All. Breda. A disp: Neri, Plizzari, Marie Sainte, Gonnelli, Porcino, Del Prato, Stoian, A. Rizzo, D’Angelo, Mazzeo, Marsura, Pallecchi.



Arbitro: Amabile di Vicenza



Partita - Mancosu su calcio di rigore e l’Entella batte il Livorno 1-0 e inizia bene il suo campionato. Roberto Boscaglia si affida al 4-3-3 con Contini in porta, difesa composta da Coppolaro, Pellizer, Chiosa, Sala. A centrocampo Eramo, Nizzetto e Paolucci con Schenetti pronto a lanciare Morra e Mancosu. I padroni di casa cercano la rete del vantaggio al 20’ con Schenetti ma Zima devia in corner. Al 21’ sono sempre i padroni di casa a cercare la via della rete ma Mancosu di testa spedisce alto. Al 27’ Morra viene atterrato in area e Amabile concede il calcio di rigore che Mancosu realizza. Gli ospiti ci provano al 38’ con Rocca ma il pallone termina sul palo. Finisce così il primo tempo. Nella ripresa l’Entella tiene, soffre e all’82 rischia di raddoppiare ma il tiro di De Luca finisce fuori. Termina così al Comunale con i biancazzurri che possono festeggiare: sabato alle 21 la formazione di Boscaglia sarà di scena allo stadio Zini contro la Cremonese.