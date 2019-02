Matteo Russi, oro nel SuperG al Criterium Interappenninico

Liguria - Fisi Liguria festeggia un risultato eccezionale. In Molise, il SuperGigante di IIERIal Criterium Interappenninico incorona Matteo Russi (Imperia Sci 2004), leader della categoria Ragazzi Maschile. Buoni anche gli altri piazzamenti: 15° Umberto Conti (Imperia Sci 2004), 41° Samuele Tavoni (Agostino Bronzi La Spezia),



46° Pietro Paolini (Imperia Sci 2004) e 58° Alessio Mussi (Agostino Bronzi La Spezia). Nella categoria Allieve le imperiesi Elisa Pagani e Silvia Laurano terminano la loro gara rispettivamente undicesima e trentaduesima. Bene anche il compagno di squadra Pietro Salsotto, diciannovesimo.



Con il successo di oggi, Matteo Russi si aggiudica la classifica di combinata dei Ragazzi, conseguendo il diritto di partecipare ai prossimi Campionati Italiani Children, in programma a Sarentino (Alto Adige) dal 24 al 29 marzo 2019. Prenderà il via nel primo gruppo in tutte le specialità (Slalom, Gigante, SuperG e Skicross). Russi, in settimana, aveva conquistato l’argento nello slalom speciale. Per Elisa Pagani sesta piazza tra le Allieve nella classifica di combinata.



Questo il commento di Michele Torini, presidente Fisi Liguria. “Ho voluto essere presente a questa importantissima manifestazione per i Comitati Appenninici che consente agli atleti di mettersi a confronto tra loro prima dell’evento nazionale e nel contempo consente agli stessi e ai Comitati Regionali di potersi aggiudicare il primo gruppo di partenza sempre in ambito nazionale. È stata un’opportunità che ha trovato un fantastico vincitore in Matteo Russi dell’ImperiaSci04, Sono fiero di lui e un plauso va a tutti i partecipanti che hanno tenuto alto il nome della Liguria in Molise e dei propri club, di come si sono impegnati tutti e degli ottimi risultati ottenuti. Ottimo il lavoro del tecnico al seguito dei ragazzi, Emanuele Pagani, impegnato nella tracciatura dello slalom ragazzi maschile 2^ manche e nella difficile decisione di sospensione con annullamento della prova in corso il primo giorno dove si aveva al 2° posto un atleta del Comitato”.