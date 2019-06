Max Novena nuovo DT della squadra Children FISI Liguria

Liguria - Grande novità in FISI Liguria. Martedì scorso presso la Casa delle Federazioni del Coni Liguria, è stato presentato ai Presidenti e tecnici degli Sci Club, il nuovo progetto tecnico – agonistico 2019-2022, con la nomina del nuovo Direttore Tecnico Max Novena e la costituzione della squadra Children di Comitato.



Ruolo primario del progetto per la continua crescita del movimento e la migliore valorizzazione dei giovani talenti liguri, è la costituzione della squadra zonale children, con l’affidamento della direzione tecnica all’esperto Tecnico Federale Massimiliano Novena, che si è da subito messo a lavoro e a disposizione, illustrando le prime tappe per la selezione dei ragazzi, prevedendo stage collettivi in collaborazione con gli stessi clubs:



1° Raduno Collegiale di 5 gg di Sci : 15 – 19 Luglio, Località Les Des Alpes



2° Raduno Collegiale di 2 gg di Test Atletici : 27 e 28 Luglio a Celle Ligure



3° Raduno dei Selezionati di 5 gg di Sci : 2 – 6 Settembre, Località Stelvio



I primi stage consentiranno di individuare gli 8 atleti tra ragazzi e allievi m/f che costituiranno la squadra zonale, oltre ad eventuali aggregati, selezionati in base ad un primo elenco di nominativi determinati in base alle qualificazioni raggiunte nella scorsa stagione per le manifestazioni nazionali e dei titoli conquistati, quali: Campionati Italiani Children, Criterium Cuccioli (ultimo anno 2007) e Campioni Regionali di specialità – Elenco dei Nominativi Children da visionare – oltre al quale elenco, ogni Sci Club potrà inoltre indicare ulteriori n° 2 nominativi a propria discrezione.



Il lavoro del Direttore Tecnico sarà a 360°, con ulteriori stage nel periodo autunnale ed allenamenti di finitura durante la stagione invernale presso le stazioni sciistiche convenzionate, con particolare attenzione durante le gare di Comitato e durante le manifestazioni nazionali tra cui i Campionati Italiani Children, Trofeo Alpe Cimbra, Trofeo Fosson, Criterium Interappenninico e Criterium Cuccioli.



A supporto dei trasferimenti per la partecipazione degli atleti agli impegni agonistici, il Comitato metterà a disposizione un proprio Pulmino a 9 posti.