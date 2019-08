Nasce il progetto “L’inviato AIC sul campo”: la Serie BKT vissuta con gli ex calciatori

Liguria - La prima giornata della Serie BKT è alle porte. Assieme al torneo cadetto prenderà il via anche il progetto “L’inviato AIC sul campo”, ideato dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega B, che prevede il coinvolgimento diretto di ex giocatori con la loro presenza allo stadio per le partite di tutto il campionato.



Il progetto nasce dalla disponibilità della Lega B di allargare le proprie attività agli ex

calciatori e, per AIC, ha un valore ancora più ampio: quello di far tornare gli “ex” materialmente sul campo e far raccontare loro storie ed esperienze che hanno vissuto durante la carriera.



Al Comunale di Chiavari, sabato sera alle 21 per Virtus Entella – Livorno ci sarà il portiere Franco Paleari che ha indossato la maglia amaranto nel campionato 1989-1990.