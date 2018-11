Niente sciopero, l´Entella scende in campo contro il Pisa. Gozzi chiama a raccolta i tifosi

Liguria - «Domani scenderemo in campo contro il Pisa. Ho incontrato i miei ragazzi e da lontano mi era difficile intuire i motivi della protesta e confrontandomi con loro ho capito che il voler alzare le mani e fare un passo indietro voleva essere uno strumento per evidenziare, in modo clamoroso, l’ingiustizia che l’Entella sta vivendo, scontrandosi con sentenze e ricorsi, indifferenza e malafede»: lo ha dichiarato in una nota il presidente del club chiavarese Antonio Gozzi.



«Ho trovato un gruppo unito e maturo, ma anche indebolito e provato da questa infinita attesa che mortifica la professionalità del calciatore e la dignità della persona. Insieme abbiamo convenuto che la strada più utile non è scioperare, ma attendere la sentenza del Tar dimostrando al sistema calcio che l’Entella rispetta le regole. Occorre essere pragmatici e rispettosi anche dei nostri tifosi danneggiati enormemente da questo inspiegabile sopruso.

Domani scenderemo in campo a testa alta e con grande senso responsabilità, da veri combattenti confidando nel sostegno del nostro pubblico. Noi non molliamo», ha concluso Gozzi.