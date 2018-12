Pallanuoto, domani a Sori la sfida Pro Recco -Brescia

Liguria - C'è l'operazione "aggancio" in cima alla letterina della Pro Recco destinata a Babbo Natale. Domani, a Sori con fischio d'inizio alle 18, il calendario regala il grande classico del campionato italiano contro il Brescia avanti di tre punti in classifica. Super sfida con dono natalizio del club biancoceleste per tutti gli appassionati di pallanuoto: potranno godersi questa gara spettacolare a costo zero.



«Sarà una partita tosta - afferma Stefano Tempesti - affrontiamo una squadra che sta attraversando un ottimo stato di forma come dimostra la vittoria di mercoledì in Champions League. Noi veniamo da una gara altrettanto difficile e positiva a Barcellona: faremo di tutto per chiudere l'anno nel migliore dei modi e regalarci un sereno Natale. Mi aspetto un incontro combattuto che, come spesso accade contro di loro, si risolverà solo nel finale».