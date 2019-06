Pallanuoto, Figari lascia la Pro Recco

Liguria - Niccolò Figari lascia la Pro Recco: nell'anno olimpico il difensore cercherà maggiore minutaggio altrove per giocarsi tutte le chance di convocazione a Tokyo 2020.



«Una storia bellissima perché ha vinto tanto e lo ha fatto con la calottina della sua città, sempre onorata e portata con fierezza - afferma il presidente Maurizio Felugo - Ringraziamo Niccolò, è stato un guerriero in acqua e una guida, ha dimostrato senso di appartenenza tutte le volte che è sceso in campo: siamo orgogliosi di averlo avuto con noi e gli auguriamo il meglio, ha un sogno nel cassetto e merita di coronarlo. Per lui, come per Stefano, le porte di casa Pro Recco rimarranno sempre aperte».