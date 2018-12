Pallanuoto, i rechellini vincono il derby contro il Savona

Liguria - La Pro Recco fa suo il derby in casa del Savona: 3-14 il risultato alla "Zanelli" nella decima giornata di campionato. Primo tempo di grande equilibrio con Bukic a riprendere due volte i biancorossi, in vantaggio con Milakovic su rigore e Vuskovic.



Il numero 4 figlio d'arte è ispirato e mette la Pro Recco sulla corsia di sorpasso a inizio del secondo quarto. Il gol un minuto più tardi di Milakovic è l'ultimo della partita per i padroni di casa e viene annullato da Echenique e Di Fulvio, a segno prima del cambio campo per il 3-5 biancoceleste di metà gara.



Massaro sostituisce Tempesti nel terzo tempo, la squadra di Rudic macina gioco e prende il largo con Echenique, Ivovic e il diagonale di Figari, portandosi sul +5 a otto minuti dal termine. La Pro Recco non è sazia e dilaga nell'ultimo quarto con la tripletta di Echenique (cinque i suoi gol totali), la doppietta di Ivovic e la singola di Renzuto Iodice, che superano Missiroli entrato al posto di un ottimo Soro.



Adesso una settimana di fuoco aspetta i campioni d'Italia: mercoledì alle 19.15 big match in casa del Barceloneta (diretta Sky Sport Arena), sabato a Sori il classico del campionato con il Brescia alle 18.