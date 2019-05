Pallanuoto, la Pro Recco a Firenze contro la Stella Rossa

Liguria - Prima contro ultima per chiudere il girone di Champions League e volare ad Hannover da imbattuti. Pro Recco - Stella Rossa si gioca domani, alle 19, alla Nannini di Firenze, evento organizzato in collaborazione con la Rari Nantes Florentia. Giornata di festa con porte aperte già nell'allenamento di rifinitura: dalle 10.30, tecnici e addetti potranno assistere alla seduta pre partita guidata da Rudic che al termine, nella sala congressi del ristorante Settebello, terrà una masterclass gratuita.



"Domani chiudiamo un girone che abbiamo dominato - commenta il tecnico croato -. La Stella Rossa è la squadra meno forte delle sei affrontate, ma merita il nostro massimo rispetto: dovremo avere l'approccio giusto al match. Ci servirà per preparare la Final 8". "Sarà una partita speciale, ho tantissimi ricordi, tutti bellissimi, legati alla Rari Nantes Florentia e a Firenze - aggiunge Stefano Tempesti -. Lì ho cominciato da giovane, ero un po' incosciente e spregiudicato in un gruppo di ragazzi cresciuti nel vivaio e molto attaccati al Club e alla città. La risposta del pubblico sarà grandiosa, è un orgoglio per me portare la Pro Recco e la Champions League a Firenze, una piazza che ama la pallanuoto: auguro alla Rari Nantes Florentia di giocare un giorno in Champions League, magari contro la Pro Recco. Sarebbe fantastico".