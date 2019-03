Pallanuoto, la Pro Recco dilaga contro la Lazio

Liguria - Turno di campionato agevole per la Pro Recco che nella Capitale supera la Lazio per 6-22 nella ventesima giornata di A1.



I padroni di casa, privi di Cannella, passano in vantaggio dopo tre minuti con il gol di Giorgi, rimontato prima della sirena da Velotto e Figari per l'1-2 che chiude il parziale.



I biancocelesti di Rudic accelerano negli otto minuti successivi che terminano sul 2-11 con Ivovic e Bodegas sugli scudi, a segno entrambi due volte.



Divario che diventa sempre più pesante nel terzo tempo: la doppietta di Filipovic e le singole di Ivovic, Velotto ed Echenique, portano a 16 le marcature dei campioni d'Italia, mentre Leporale riesce a battere Bijac per la terza volta.



Ultimo quarto con cambio tra i pali nella Pro Recco che si allena in vista delle finali di Coppa Italia e inchioda il punteggio sul 6-22; è Filipovic, autore di un pokerissimo, il migliore marcatore di giornata.