Pallanuoto, primo giorno con la Pro Recco per Luca Cupido

Liguria - Luca Cupido è arrivato a Recco. Il nuovo giocatore biancoceleste si è allenato questa mattina per la prima volta agli ordini di mister Rudic. Nato a Santa Margherita il 9 novembre 1995, ha papà ligure e mamma americana: proprio negli States ha trascorso gli ultimi cinque anni, laureandosi in Urbanistica all'Università di Berkeley e diventando un punto fermo della nazionale a stelle e strisce.



Con l'Italia ha vinto diversi titoli a livello giovanile ed ha esordito in serie A1 con il Camogli prima di lasciare il Paese per motivi di studio. «Sono stato accolto benissimo, mi sono sentito subito a mio agio in acqua nonostante il fuso orario da smaltire - commenta Cupido - Sono arrivato in una squadra di grandi campioni e sono entusiasta di poter imparare da loro in ogni allenamento. Io darò il meglio di me stesso, sono pronto a giocare in qualsiasi posizione voglia mister Rudic. Non è semplice arrivare a stagione iniziata, ma con compagni di questo livello tutto sarà più facile". Cupido ha passaporto statunitense: potrà essere utilizzato solamente in Champions League. "L'anno scorso la coppa è sfuggita di poco. È una competizione molto diversa rispetto al campionato, c'è maggiore intensità e le squadre sono più preparate».