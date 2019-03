Pallanuoto, Pro Recco batte Posillipo nei quarti di finale di Coppa Italia

Liguria - Comincia con una vittoria la Final Eight di Coppa Italia della Pro Recco: a Bari, nel match inaugurale del torneo, i biancocelesti sconfiggono il Posillipo per 18-4 e accedono alla semifinale contro una tra Canottieri Napoli e Ortigia, in vasca oggi alle 19.30.



Match sempre in mano ai biancocelesti che partono concentrati, con il solito mix di pressing e controfughe, e vanno in vantaggio dopo appena venti secondi con Aicardi. La prima metà di gara si chiude sul 9-1 e all'intervallo lungo il tecnico dei campani, Brancaccio, prova a scuotere i suoi. Senza successo, perché nel terzo tempo la Pro Recco vola sul 14-1 portando a 19 i minuti senza subire gol.



Rudic cambia Bijac con Tempesti nell'ultimo quarto, la difesa dei campioni d'Italia abbassa un po' il ritmo e il Posillipo ritrova la via della rete dopo 90 secondi con Rossi, una carezza per la Pro Recco che inchioda il risultato sul 18-4 finale.



Migliore marcatore il solito Di Fulvio, a segno 5 volte; tripletta per Figari, due gol a testa per Ivovic, Renzuto Iodice e Bodegas.