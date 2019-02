Pallanuoto, Pro Recco impegnata a Sori con la Dinamo Mosca

Liguria - A due settimane di distanza Pro Recco e Dinamo Mosca sono di nuovo una contro l'altra. Domani, ore 20.30 a Sori, la squadra di Rudic proverà a iniziare il girone di ritorno con l'ottava vittoria in altrettante gare.



«A Mosca abbiamo disputato un'ottima partita imponendoci con un risultato ampio - ricorda mister Rudic - ma non dobbiamo pensare che tutto sarà semplice. I russi sono una squadra di livello con giocatori di qualità e, soprattutto, avranno voglia di rivincita. Servirà una prestazione di massima concentrazione da parte dei miei ragazzi». Al tecnico croato fa eco Renzuto Iodice: «Per la Dinamo Mosca è probabilmente l'ultima chance di rientrare in gioco per la Final Eight di Hannover. Sono una squadra fisica che nuota molto: proveranno a metterci in difficoltà, ma ci stiamo preparando bene per prenderci i tre punti».



Arbitreranno Ivanovski (Montenegro) e Kovacs (Ungheria); delegato lo slovacco Bottlik.



La biglietteria aprirà alle 18.30 presso l'impianto di Sori: 8 euro il biglietto intero, 5 euro il ridotto per chi ha tra 8 e 14 anni; gratuito per gli under 8.