Pallanuoto, Pro Recco in vetta: Ortigia ko

Liguria - Arrivano da Siracusa i primi tre punti del 2019 targati Pro Recco: la squadra di Rudic vince in casa dell'Ortigia per 5-11 e mantiene la vetta del campionato.



La partita si apre come si era chiusa l'ultima del 2018, ovvero con il gol di Di Fulvio, in rete dopo 95 secondi, imitato da Echenique ad un minuto dalla prima sirena.



Secondo tempo che comincia ancora con la firma dell'italo-argentino, mentre l'Ortigia sfrutta la sua prima superiorità con Giacoppo bravo nel superare Tempesti a due minuti dal via. L'ex recchelino segna di nuovo dopo il rigore trasformato da Di Fulvio, ma l'ultimo sussulto prima del cambio campo è biancoceleste e lo regala Ivovic che sfrutta un errore in disimpegno dei siciliani realizzando il 2-5.



La Pro Recco prende il largo nei primi tre minuti del terzo tempo: Caruso para un rigore a Mandic, poi raccoglie i palloni in fondo al sacco scagliati da Ivovic e Aicardi, in gol due volte. Dall'altra parte Tempesti mura il rigore di Espanol, ma viene trafitto ancora da Giacoppo che lo batte sul palo corto.



Ultimo quarto senza sussulti. Nella Pro Recco c'è la prima firma di Renzuto Iodice e altre due reti di Di Fulvio; nei siciliani, che sbagliano un rigore con Jelaca, è sempre Giacoppo il protagonista con altri due gol (cinque in totale) segnati a Tempesti e Massaro su penalty.



«Non abbiamo giocato come sappiamo - ammette mister Rudic a fine gara - ma è normale perché venivamo da una lunga pausa in cui molti atleti erano impegnati negli Stati Uniti con la Nazionale. Era comunque una partita non semplice, l'Ortigia è una squadra organizzata e ha disputato un buon match».