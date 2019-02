Pallanuoto, Pro Recco sbanca Catania

Liguria - La Pro Recco torna da Catania con tre punti: 8-17 il punteggio in favore della squadra di Rudic nella 17esima giornata di campionato. I biancocelesti ritrovano Filipovic e impiegano appena 28 secondi per passare in vantaggio grazie al gol del capitano, Ivovic; al cambio campo la capolista conduce 2-11 con la tripletta di Echenique e le doppiette di Renzuto Iodice, Di Fulvio e Filipovic, a segno su rigore.



I campioni d'Italia allentano un po' la tensione nella seconda metà di gara e Bijac raccoglie altre due volte il pallone in fondo al sacco nel terzo tempo prima di lasciare il posto a Massaro, in porta negli ultimi otto minuti. La Pro Recco perde il quarto parziale (4-2) ma porta a casa i tre punti che le consentono di rimanere in vetta in vista della grande partita di sabato prossimo nella vasca della Sport Management.