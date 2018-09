Pallanuoto, Recco e Bogliasco le liguri alle final eight di Coppa Italia

Quinto e Savona escono ai gironi

Liguria - Il Bogliasco Bene pareggia 10-10 con la Pallanuoto Trieste e approda - da seconda - alle final eight di Coppa Italia. Unica ligure a qualificarsi, eccetto la Pro Recco che era già ammessa di diritto per essere stata finalista lo scorso anno.



Il Savona esce, con l'ultimo posto nel girone C (quello in cui il Bogliasco passa per secondo). Stessa sorte per il Quinto, arrivato terzo nel girone A.



Le final eight si giocheranno l'8 marzo. La Pro Recco incontra il Posillipo, mentre il Bogliasco giocherà a Verona contro lo Sport Management.



- I gironi di qualificazione per le final eight sono 3, con 4 squadre ognuno che si scontrano una volta. Le prime due di ogni girone sono qualificate per le final eight. Oltre alle 6 compagini qualificate dai raggruppamenti si aggiungono le due finaliste dell'anno precedente -