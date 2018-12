Pari casalingo dell´Entella contro il Novara. Boscaglia: «Soddisfatti del punto conquistato»

Giovedì i chiavaresi giocheranno in coppa Italia contro il Genoa

Liguria - Sesto posto in classifica per la Virtus Entella dopo il pareggio di ieri in casa contro il Novara. I chiavaresi vanno in vantaggio a fine primo tempo con Caturano ma a dieci minuti dal termine della partita rispondono gli ospiti con Bove.



A fine gara ai microfoni di Entellatube l’allenatore Roberto Boscaglia commenta la prova dei suoi ragazzi: «Il Novara è una squadra forte costruita per tornare in serie B e siamo soddisfatti del punto conquistato soprattutto per il fatto che non abbiamo giocato la miglior partita di questo campionato».



Giovedì la Virtus Entella sarà impegnata al Ferraris contro il Genoa per la gara di Coppa Italia. Così il mister chiavarese: «Troppi impegni in pochi giorni ma faremo di tutto per regalare una gioia ai nostri tifosi che verranno allo stadio».