Liguria - «La vittoria contro la Pro Vercelli è stata fondamentale in vista delle ultime gare ma non dobbiamo mollare. Restare in serie B per noi è fondamentale»: lo ha affermato Andrea Paroni, portiere della Virtus Entella a margine del premio Gentleman.



Sogno - L’estremo difensore dell’Entella è chiaro: «Per noi la B è come la vittoria in Champions League, Chiavari si merita di vivere ancora le emozioni di questa categoria. Le ultime cinque partite diranno di che pasta siamo fatti».