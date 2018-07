Partono i lavori per realizzazione terreno in erba artificiale del campo sportivo “Gallotti”

Liguria - Giornata importante per lo sport a Rapallo. Hanno preso infatti il via i lavori per la realizzazione del terreno da gioco in erba artificiale del campo sportivo “Gallotti” in località Poggiolino: lavori propedeutici all’omologazione del campo per tutto il settore giovanile e scolastico e per la Terza Categoria.



L’importo complessivo delle operazioni è di circa 300 mila euro. «Una cifra rilevante per una grande opera, che consentirà di decongestionare il flusso di utenza al campo Macera, con particolare riferimento al settore giovanile, usufruendo di un nuovo terreno da gioco - sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco - Una vera scommessa che l’amministrazione riesce a traguardare: i fatti valgono più di tante parole. Il prossimo step è portare avanti un dialogo con il gestori dell’impianto natatorio per far sì che i lavori al campo da calcio non siano fini a se stessi ma si integrino con una visione a 360 gradi per la riqualificazione dell’intero complesso sportivo del Poggiolino».



«Il Poggiolino ha tutte le caratteristiche per diventare un polo sportivo d’eccellenza per tutto il territorio - aggiunge il consigliere allo Sport Vittorio Pellerano - Un fiore all’occhiello che va ad inserirsi nel piano portato avanti dall’amministrazione comunale di riqualificare le strutture sportive cittadine». «L’intervento - come spiega il progettista e direttore dei lavori architetto Enrico Rocchi - è attualmente in fase di lavorazione per la stesura dei drenaggi secondari. Nel progetto è prevista anche la sistemazione della quarta torre-faro, per un’illuminazione diffusa di un certo livello. I lavori - condizioni meteo permettendo - dovrebbero essere ultimati entro la fine di agosto 2018».