Partono i Mondiali Under 23: Rowing Club Genovese cala il poker

Liguria - Da mercoledì a domenica, a Sarasota (Stati Uniti), si terranno i Mondiali Under 23. Grande soddisfazione per il Rowing Club Genovese che vedrà sulla linea di partenza ben 4 suoi atleti. Maria Ludovica Costa e Sofia Tanghetti proseguono una stagione ricca di gioie con il primo grande exploit a maggio in occasione del secondo Meeting Nazionale, rappresentato dal successo nella gara selettiva del 2 senza Pesi Leggeri per il pass in vista dei Mondiali Assoluti di Linz. Nel 2019, quattro successi tricolori (Under 23 e assoluto) nel due senza e nel 4 di coppia Pesi Leggeri. Presenti, nella loro specialità (2 senza Pesi Leggeri), le padrone di casa degli Stati Uniti e la Germania, argento, totalmente rinnovata.



Giacomo Costa, plurimedagliato Pesi Leggeri, affronta il Mondiale nel 4 di coppia Pesi Leggeri assieme a Giulio Acernese-CC Roma, Francesco Squadrone-SC Amici del Fiume e Alberto Zamariola-RCC Cerea. Giorgio Casaccia Gibelli è in gara nel 4 senza assieme a Nicholas Kohl-SC Gavirate, Edoardo Lanzavecchia-SC Armida e Jacopo Frigerio-SC Lario.