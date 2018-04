Decidono Crimi, La Mantia e Ardizzone

Liguria - Pazza Entella, sotto di 2 gol contro la Pro Vercelli vince lo scontro diretto in rimonta 3-2 e torna a sperare per la salvezza.



Primo Tempo - Al primo affondo la Pro Vercelli va in gol con un tiro dalla distanza di Mammarella sul quale Iacobucci non può fare nulla. La Pro Vercelli potrebbe raddoppiare ma stavolta il portiere dei padroni di casa si supera. L’unica occasione nel primo tempo da parte della Virtus Entella è con La Mantia ma il pallone finisce sulla traversa. Nel finale De Luca deve uscire per infortunio e al suo posto entra Aramu.



Secondo Tempo - Nella ripresa l’Entella cerca la via del pari prima con La Mantia e poi con Cremonesi ma sono ancora gli ospiti a passare con Altobelli che tutto solo di testa batte Iacobucci. Ti aspetti l’Entella demoralizzata e invece inizia tutta un’altra gara. Al 21’ Crimi batte Pigliacelli in diagonale e al 25’ c’è addirittura il pareggio sul calcio di rigore realizzato da La Mantia per fallo di mano di Mammarella. Al 31’ l’Entella potrebbe addirittura andare in vantaggio ancora su rigore ma stavolta La Mantia colpisce il palo. Il gol vittoria arriva però al 38’ con una bella rovesciata di Ardizzone. Finisce qui e l’Entella può esultare: venerdì prossimo alle 21 la trasferta al San Nicola di Bari.