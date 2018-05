Liguria - L’Entella pareggia 1-1 contro l’Ascoli in un match valido per la corsa salvezza: al gol di Monachello risponde nella ripresa Petrovic. La formazione chiavarese in classifica è al quint’ultimo posto a pari punti dell’Avellino sconfitto in casa dal Cittadella.



Parte forte l’Ascoli che al 16’ va in vantaggio: Iacobucci non riesce a trattenere un pallone al limite dell’area e Monachello trova un gol di destro dal limite dell’area. I padroni di casa tentano una reazione ma sia Icardi che Gatti non impensieriscono Agazzi. Nel finale l’Ascoli va vicino al raddoppio con Kanoutè ma il suo tiro termina sul fondo. Nel secondo tempo l’Entella entra in campo con un altro piglio e al 3’ trova il pareggio: dalla destra Icardi mette un bel pallone in area di rigore che Petrovic spedisce alle spalle di Agazzi. Al 13’ poi la formazione allenata da Aglietti resta in 10 per il rosso a Icardi: il giocatore, già ammonito nel primo tempo, simula in area di rigore e l’arbitro lo caccia. L’Ascoli, in superiorità numerica non ne approfitta e l’Entella controlla bene. Si chiude qui la sfida del Comunale, sabato alle 15 la sfida all’Arechi contro la Salernitana.