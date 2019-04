Premio Fotografico Nicali – Iren: ultimi giorni per partecipare

Liguria - Si possono inviare fino a venerdì 12 aprile prossimo le foto per partecipare al Premio Nicali-Iren. Ultimi giorni, insomma, per provare a vincere una fantastica e-bike Iren GO, un viaggio per 4 persone con auto a bordo di GNV in Sicilia o Sardegna e una splendida videocamera sportiva!



Da sette anni riscuote grande successo il Premio Fotografico Nicali-Iren, il contest ideato da Stelle nello Sport per onorare la memoria dello storico presidente del Coni genovese, Carlo Nicali. Partecipare è facilissimo. Non è necessario essere fotografi, anzi. Il Premio è nato proprio per permettere a tutti gli appassionati di sport di partecipare, provare a vincere bellissimi premi e soprattutto valorizzare lo sport amato e metterne in evidenza i valori.



E’ sufficiente inviare le proprie foto (massimo 3) alla mail foto@stellenellosport.com oppure pubblicare i propri scatti direttamente su Facebook nell’evento www.facebook.com/events/973602246361596/ e ancora su Instagram taggando StellenelloSport.