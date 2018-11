Premio “Tre Caravelle 2018”, i vincitori

Liguria - Si è svolta ieri giovedì 29.11.2017, presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio FITA Liguria “Tre caravelle” 2018, concorso riservato alle compagnie teatrali amatoriali affiliate FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) del territorio ligure.



Cinque le compagnie finaliste che si contendevano il titolo:

• 7a7mbre (Savona - SV) con: “Appartamento al Plaza” di Neil Simon

• Compagnia degli evasi (La Spezia - SP) con: “Acre odore di juta” di Marco Balma

• Il crocogufo (Genova - GE) con: “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo

• La pozzanghera (Genova - GE) con: “Rumori fuori scena” di Michael Frayn

• Ramaiolo in scena (Imperia - IM) con: “Quando il gatto non c'è” di Mortimer e Cooke



Ha vinto la seconda edizione del premio “Tre Caravelle” lo spettacolo “Acre odore di juta” portato in scena dalla Compagnia degli Evasi. Questo in sintesi il giudizio espresso dalla Giuria tecnica: “Con “Acre odore di juta” le cinque attrici e le due registe, tutte ragazze giovani e piene di generosa energia, danno vita alle vicende, alle emozioni, ai sentimenti della drammaturgia limpida e controllata di Marco Balma.



«Ne abbiamo apprezzato la coralità, l’essenzialità dell’azione scenica raccolta in una semplice scatola nera animata da pochi elementi praticabili, l’uso sapiente dell’illuminotecnica, la gestualità incisiva, il discreto intervento musicale di Livio Bernardini e Egildo Simeone e la professionalità complessiva». Sarà dunque la compagnia spezzina a rappresentare la Liguria al Gran Premio Nazionale di teatro amatoriale (GPTA) FITA che si svolgerà in Campania a partire da gennaio 2019.