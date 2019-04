Presentata la Gran Fondo dei Due Mari

Liguria - Con gli occhi al cielo sperando che la primavera decida finalmente di comparire, a Sestri Levante (GE) gli organizzatori della seconda edizione della Granfondo dei Due Mari hanno ormai approntato tutto per l’appuntamento di domenica prossima. Il clima avrà un ruolo importantissimo sull’evoluzione della gara, anche sui suoi dati numerici: moltissimi biker stanno aspettando notizie dai meteorologi per partire per Sestri Levante e iscriversi alla gara nel weekend, a dispetto del fatto di dover pagare di più. Gli organizzatori confidano nel bel tempo e puntano a superare i 300 partecipanti alla gara che costituisce il secondo appuntamento del circuito Nord Ovest Mtb.



Il tracciato di gara misura 37 km per 1.440 metri di dislivello e questi numeri danno già l’idea del tipo di percorso che i biker si troveranno ad affrontare, non molto lungo ma certamente impegnativo dal punto di vista altimetrico. Rispetto allo scorso anno il disegno di gara è rimasto quasi identico, ma sono state aggiunte piccole varianti e un nuovo spettacolare tratto tecnico che farà la felicità dei funamboli delle due ruote. La partenza verrà data alle ore 10:00 sul Lungomare della città, nei pressi dell’Hotel Grande Albergo e nelle sue vicinanze, in Viale della Rimembranza, saranno posti tutti i servizi pre e post gara, tra cui anche l’area dedicata al Pasta Party con pizza, focaccia, salame, formaggi e tanto altro. Particolare attenzione va riservata allo spazio per i parcheggi, un’area molto ampia posta in Largo Sturla: stampando il Pass disponibile sul sito della manifestazione e apponendolo sul cruscotto, si avrà diritto al parcheggio gratuito. Sempre sul sito si potrà anche prendere visione delle strutture logistiche convenzionate per pernottare a Sestri Levante e magari dedicare un po’ di tempo a una visita turistica al bellissimo centro storico, molto vicino alla zona di partenza/arrivo.

La quota di partecipazione è di 35 euro, che i concorrenti potranno versare presso i tavoli della segreteria nella zona di partenza, sabato dalle 14:00 alle 17:30 e domenica dalle 7:00 alle 9:00.