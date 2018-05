Pro Recco e Bogliasco in vasca per Mattia

Liguria - Divise in acqua da una delle rivalità più antiche della nostra pallanuoto, ancora una volta Pro Recco e Bogliasco Bene si uniscono nella solidarietà. Sabato sera, prima del fischio d'inizio della gara tra biancocelesti e biancazzurri in programma alle 18 alla Comunale di Sori e valida per l'ultimo turno stagionale della regular season di Serie A1, i 26 giocatori delle due formazioni si presenteranno sul piano vasca indossando una maglia speciale.



Sulla t-shirt stampata per l'occasione recchellini e bogliaschini porteranno impressa una frase di incoraggiamento nei confronti di Mattia, il giovanissimo pallanuotista rimasto vittima di un grave incidente un paio di settimane fa dopo aver assistito alla gara dei Campioni d'Italia contro il Brescia. Mattia è un giovane e promettente atleta della Pro Recco Academy, dove è

approdato quest'anno dopo aver fatto il suo debutto in vasca con l'Acquagol del Bogliasco nelle stagioni passate.



«Seppur in miglioramento le sue condizioni dopo il brutto incidente restano ancora difficili. Pro Recco e Bogliasco vogliono far sentire a lui e alla sua famiglia la propria vicinanza in questo duro momento. Nell'attesa di rivederlo presto fare ciò che più lo rende felice: nuotare dietro ad un pallone».