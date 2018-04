Pro Recco show contro Posillipo: il finale è 0-11

Liguria - Nonostante i carichi di lavoro in vista del periodo clou della stagione, la Pro Recco sbanca la Scandone con la solita mostruosa difesa: 0-11 il risultato contro il Posillipo nell'anticipo della 23esima giornata.



Partita bloccata nel primo quarto con entrambe le squadre che si trovano di fronte il muro alzato dalle difese e ben protetto da Volarevic e Negri. Per vedere il primo gol allora bisogna aspettare i successivi otto minuti: è Molina dopo 90 secondi a superare il portiere di casa. Volarevic sugli scudi mura Marziali con Bodegas nel pozzetto e poi si ripete su Irving. Dall'altra parte è Negri a fare gli straordinari su Molina che non trova la deviazione vincente sull'alzo e tiro di Filipovic finito sul palo. Il raddoppio biancoceleste arriva a 100 secondi dal cambio campo con l'incursione vincente di Alesiani che chiude così il tempo sullo 0-2.



Il savonese va ancora in rete concretizzando l'assist di Echenique quando è trascorso un minuto e mezzo del terzo tempo. Bodegas pescato da Caliogna con l'uomo in più sigla il +4 biancoceleste. La squadra di Vujasinovic, con Massaro tra i pali dopo l'intervallo lungo, prende il largo con Alesiani ed Echenique per lo 0-6 di fine terzo tempo.



Ultimi otto minuti deliziati da Filipovic, che conclude una controfuga con una splendida palombella, e da Alesiani che cala il suo fantastico poker. I biancocelesti dilagano con l'alzo e tiro di Di Fulvio e la facile conclusione a rete di Bodegas in superiorità che porta la Pro Recco in doppia cifra. C'è ancora tempo per vedere Filipovic scaricare un rigore alle spalle di Negri per lo 0-11 definitivo.