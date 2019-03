Rapallo, inaugurata la 4° edizione della Settimana dello Sport

Liguria - «Dichiaro ufficialmente aperta la Settimana dello Sport»: le parole del sindaco Carlo Bagnasco, accompagnate da un'esplosione di coriandoli e stelle filanti e dagli applausi festosi dei bambini, ha inaugurato questa mattina l'edizione 2019 della manifestazione tanto attesa dagli alunni degli istituti scolastici cittadini, nata nel 1977 per iniziativa del compianto cap. Umberto Ricci e riportata in auge quattro anni fa. L'evento coinvolgerà gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Rapallo e Zoagli dall’11 al 15 marzo.



Immancabile, in apertura della manifestazione, la tradizionale Sfilata che ha preso il via dal Chiosco della Musica, dopo le note dell'Inno d'Italia interpretato dal Piccolo coro San Girolamo Emiliani. Sulle note del Corpo Bandistico “Città di Rapallo”, alunni delle scuole, insegnanti, autorità (presenti, oltre al sindaco Bagnasco, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico, i consiglieri Vittorio Pellerano, Filippo Lasinio, Elisabetta Ricci, figlia del compianto Umberto e insegnante, membri degli attivissimi Comitati Genitori, delle Società Sportive e delle associazioni rapallesi, i ragazzi dell'Istituto Liceti-indirizzo sportivo (con in mano lo striscione in ricordo della professoressa Loredana Piaggio) e i rappresentanti delle forze dell'ordine hanno percorso via Mazzini per poi dirigersi verso la palestra della Casa della Gioventù per la Cerimonia ufficiale presentata da Andrea Molinari.



Il primo cittadino, nel prendere la parola, ha rimarcato la soddisfazione dell'amministrazione comunale nell'aver ripristinato un evento particolarmente sentito in città invitando bambini e ragazzi a trascorrere più tempo nelle strutture sportive facendo attività fisica e meno tra chat e social network.



Molto emozionante l’esibizione del cantante Nicolò Pagliettini, che ha interpretato un brano dedicato al “Pirata”, il grande Marco Pantani. Pagliettini (come ricordato dal papà Fabrizio, direttore del Circolo Golf & Tennis Rapallo), pur essendo ipovedente dalla nascita, è riuscito a coronare i suoi obiettivi e rappresenta un esempio di impegno, costanza e forza per i giovani.