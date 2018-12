Rapallo, inaugurato il nuovo campo sportivo “Gallotti”

Liguria - Taglio del nastro, questo pomeriggio, del rinnovato campo sportivo “Gallotti” in località Poggiolino, a completamento dei lavori per la realizzazione del terreno da gioco in erba artificiale propedeutici all’omologazione del campo per tutto il settore giovanile e scolastico e per la Terza Categoria.



A festeggiare l’evento, gli allievi delle scuole calcio cittadine: sorrisi festosi e cappellino da Babbo Natale in testa, i piccoli calciatori in erba hanno salutato la realizzazione di un’opera che il mondo del calcio locale attendeva da tempo.



Entusiasta il sindaco Carlo Bagnasco (che ha dato il simbolico calcio d’inizio inaugurando di fatto il nuovo terreno di gioco), accompagnato dal vicesindaco Pier Giorgio Brigati, dall’assessore ai Lavori Pubblici Arduino Maini, dal consigliere incaricato allo Sport Vittorio Pellerano, dai consiglieri comunali Walter Cardinali, Filippo Lasinio e Elisabetta Ricci. Tutti loro hanno espresso grande soddisfazione per quella che era una scommessa e ora è una bella realtà: il secondo campo da calcio a Rapallo, che consentirà di decongestionare il flusso di utenza al campo Macera, con particolare riferimento al settore giovanile, onde per cui i più piccini potranno allenarsi ad orari più consoni alla loro età.



Tra i prossimi obiettivi, rendere la zona del Poggiolino una sorta di “cittadella” dello sport. Il primo cittadino ha pertanto sottolineato che, dopo il campo da calcio, l’attenzione dell’amministrazione comunale si focalizzerà sulla riqualificazione dell’impianto natatorio.



Presenti a portare il proprio saluto Giulio Ivaldi (presidente Comitato ligure della Figc), Ignazio Codice (delegato distrettuale Lega Nazionale Dilettanti Chiavari) e Enrico Rocchi (architetto, progettista e direttore dei lavori al “Gallotti”).