Recco, al via l´edizione numero 48 del `Gran Torneo` di tennis Golfo Paradiso

Liguria - Prende oggi il via, presso i campi della Pro Recco Tennis, in Piazzale Olimpia, la quarantottesima edizione del "Gran Torneo del Golfo Paradiso", manifestazione di quarta categoria, già storico torneo del villeggiante, in programma fino al 14 agosto. Si tratta dell'evento clou della stagione tennistica della società sportiva recchese, con la presenza di 250 atleti a confermare quanto la competizione costituisca un vero punto di riferimento per il circuito tennistico regionale. Il torneo è organizzato con il sostegno economico del Comune di Recco. I giocatori (singolare maschile, femminile, over 45, over 55) si sfideranno per la "Coppa Sindaco di Recco e Assessorato allo Sport".



Sport - «Prevediamo due settimane molto intense - commentano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Luigi Massone - all'insegna del divertimento, dello sport e dell'aggregazione sociale. Le nostre manifestazioni sportive sono capaci di attirare atleti e pubblico, anche favorite dal piacevole contesto che ospita i nostri appuntamenti».