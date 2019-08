Recco, i Quartieri si sfidano con la palla ovale

Liguria - Appuntamento sabato 31 agosto, dalle ore 18 sul campo Androne, per la sesta edizione del Palio dei Quartieri, per conquistare il trofeo "Roberto Besio", con le sette squadre dei giocatori, ciascuna per i sette quartieri di Recco, a sfidarsi in un torneo di touch rugby (senza scontro fisico, sicuro per tutti i partecipanti) aperto ad adulti e bambini, uomini e donne. Alle ore 20.30 è in programma anche la grigliata del "terzo tempo". Organizza la Pro Recco Rugby con il patrocinio del Comune.



«Il torneo costituisce l'opportunità di passare un pomeriggio all'insegna del divertimento e della competizione, nell'ambito delle iniziative che culmineranno con la Sagra del Fuoco e la festa dell'8 settembre», commentano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Luigi Massone.