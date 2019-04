Regione Liguria, lo staff si arricchisce con Francesco Bocciardo

Liguria - Nello staff della Regione Liguria entra il campione paraolimpico Francesco Bocciardo: l’annuncio è arrivato da parte dell’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo tramite il proprio profilo Facebook e del presidente della Regione Toti sul su profilo Twitter.



«Benvenuto a Francesco Bocciardo! Glielo abbiamo dato io e il presidente Giovanni Toti, al suo primo giorno di lavoro in Regione Liguria. Quando abbiamo capito che rischiavamo di perdere un campione ligure, perché costretto a traferirsi in un’altra regione per lavorare, abbiamo trovato la soluzione per tenerlo qui. Lavorerà presso gli uffici sport del mio assessorato; con la sua tenacia le sue medaglie e i suoi record mondiali saprà sicuramente essere un bello stimolo e portare avanti le pratiche in nome dello sport con la S maiuscola. Contemporaneamente sarà un bel segnale di inclusione per tutti e soprattutto potrà continuare ad allenarsi qui nella sua città e tenere alto il nome della Liguria».



Il governatore della Liguria ha scritto: «Benvenuto in Regione a Francesco Bocciardo, campione paralimpico di nuoto che da oggi ci darà il suo prezioso contributo in Regione nei progetti legati al mondo dello sport».