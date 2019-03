Ritorna la Crociera delle Stelle a bordo di Costa Luminosa

Liguria - La prima edizione, nello scorso settembre 2018, è stata un successo. Più di 140 partecipanti. Una settimana di “coccole” a bordo di Costa Crociere e un denominatore comune: la passione per lo sport. Una passione vissuta da dirigenti, tecnici o anche semplici appassionati. Gian Luigi Corti, vero deus ex machina dell’evento, ha deciso così di ripetere l’esperienza con un itinerario spettacolare e condizioni davvero vantaggiose per tutti coloro che aderiranno con Stelle nello Sport.



La Crociera delle Stelle 2019 sarà a bordo di Costa Luminosa, un’ammiraglia della prestigiosa Compagnia “genovese”, nelle acque del Mediterraneo orientale. Le prenotazioni sono aperte fino al prossimo 30 aprile. “Siamo riusciti a realizzare, a livello nazionale, un piacevole momento di aggregazione per riunire la grande famiglia degli sportivi”, spiega Gian Luigi Corti. “Con il patrocinio morale dell’Ansmes, Associazione nazionale Stelle al merito sportivo, la squisita collaborazione di Costa Crociere, che ha condiviso il progetto, e la collaborazione tecnica di Equipagetour”.



Ci si potrà imbarcare a bordo di Costa Luminosa a Bari il 27 settembre (per i partecipanti del Sud) e a Venezia il 28 settembre (per i partecipanti del Nord). L'itinerario è di grande fascino. Il 30 settembre tappa a Argostoli-Kefallinia, l'1 ottobre a Santorini, il 2 a Mykonos, il 3 a Katakolon con rientro il 4 a Bari e il 5 ottobre a Venezia. "La particolare attenzione avuta da Costa Crociere - spiega Gian Luigi Corti - ci ha consentito di ottenere un prezzo individuale veramente competitivo". La quota individuale è di 668 euro per Cabina esterna con finestra e di 708 euro per Cabina esterna con balcone. Le quote comprendono tutti i costi di tasse (150 euro per spese portuali) ed iscrizione e assicurazione (88 euro). Il trattamento a bordo è di “pensione completa” ed attività di bordo. Sono escluse solo le bevande e le escursioni.