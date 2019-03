Rugby, i risultati delle liguri

Liguria - In sosta la Serie A si è giocato nel Campionato Nazionale di Serie B dove l’Amatori Genova sofferta ha dovuto sopportare una netta sconfitta ad Asti sul piu’ quotato Monferrato. La lotta per la salvezza dalla retrocessione prosegue per il club blaugrana, mentre al Fontanassa il Savona ha dovuto soccombere, nonostante una buona prestazione collettiva, con la capolista Ivrea.



Confronto giocato intensamente, equilibrato, seguito con molta attenzione da un buon pubblico. Intanto in Serie C2 con l’affermazione del Golfo dei Poeti nel derby con lo Spezia, e l’altra vittoria dei Cadetti della Pro Recco sul Monferrato/B, concede alle due squadre vincenti il passaggio ai play off.