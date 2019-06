Sabato 22 Giugno ritorna la Mezza Maratona a Chiavari: limitazioni alla viabilità

Liguria - Sabato 22 Gugno si terrà la Mezza Maratona di Chiavari organizzata dall' A.S.D. Chiavari Tigullio Outdoor.



Ecco le limitazioni alla sosta e alla viabilità: il 22 Giugno, dalle ore 18, sgombero di 6 posti auto nell'area di partenza e sgombero del posteggio motocicli all'altezza del Caffè Defilla

lo sgombero dei posteggi nel tratto compreso tra Via dei Velieri e piazza Gagliardo, sempre dalle ore 18 del 22 Giugno; è sospesa la circolazione del traffico veicolare dalle ore 20 alle ore 23 di sabato 22 Giugno sul percorso di gara (circuito cittadino da ripetersi 3 volte con partenza) da Corso Colombo, per proseguire in Corso Valparaiso, Piazza Gagliardo, Via Martiri della Liberazione, Piazza Matteotti, Vi Vittorio Veneto, Via Entella, Via Piacenza, Piazza Sanfront, Viale Kasman, lungo Entella, Via Tito Gropo.

Per maggiori info sulla gara consultate il sito lamezzadichiavari.it/