Sassari batte Pesaro, ai genovesi i 9.500 euro dell´incasso

Palazzetto dello sport gremito per una bella serata di sport e solidarietà.

Liguria - Dinamo Sassari in trionfo per 103 a 89 sulla Vis Pesaro al Palamariotti in occasione di 'Un canestro per Genova', amichevole di lusso il cui incasso sarà interamente devoluto ai genovesi sfollati in seguito al crollo del Ponte Morandi. Un incasso che, come annunciato nell'intervallo, è stato di oltre 9.500 euro.



L'incontro si è svolto con la regia del Comitato regionale Liguria della Federazione italiana pallacanestro, con il patrocinio della Regione Liguria e il sostegno del Coni Liguria e della Federazione Italiana Pallacanestro. Serata animata alla grande dai ragazzi del Fortitudo Club della Spezia. Partita generosa quella sostenuta dalle due formazioni di A1 – massima serie cestistica italiana -, vinta da una Sassari pronta a navigare ai piani alti del campionato, al via il 7 ottobre. Notevole l'entusiasmo sugli spalti, popolati da oltre 1.500 presenze. Nel corso dell'intervallo, spazio alla testimonianza dei Vigili del fuoco reduci dalla tragedia del Ponte Morandi, salutati con un caloroso applauso.