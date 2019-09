Sport, in occasione dei 50 anni della società la Pro Recco Judo presenta la squadra agonistica

Liguria - Oggi nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria si è tenuta la presentazione della squadra agonistica della Pro Recco judo, in occasione del 50° anniversario della fondazione della società.



“La presentazione di oggi – commenta Ilaria Cavo, assessore allo Sport di Regione Liguria – celebra questa società, una delle più longeve e titolate dello sport ligure, che tiene alta la bandiera della nostra regione in uno sport di grande fascino come il judo. È anche grazie a realtà come queste che la Provincia di Genova rientra nella top ten delle province italiane per indice di “Sportività”. Regione Liguria crede profondamente nello sport e nel suo valore educativo e aggregativo, oltre che nello sport come fattore di sviluppo. È bello vedere che nel festeggiamento di questi 50 anni la società Pro Recco judo abbia voluto ricordare non solo le medaglie e le vittorie, importantissime, ma anche quanto si è dedicata alla crescita degli atleti come persone. I ragazzi che hanno parlato qui in Sala della Trasparenza ne sono stati una conferma: il judo è uno sport individuale ma senza il gruppo non saremmo mai arrivati fin qui, ci hanno detto. È il più bel messaggio per festeggiare”.